Минздрав России снял запрет на продажу экстренных контрацептивов

Минздрав на фоне ужесточения контроля за средствами для медикаментозных абортов разрешил свободно продавать экстренные противозачаточные «Постинор» и «Эскапел». Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее Минздрав России внес в перечень предметно-количественного учета препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, ужесточив их оборот. Медикаментозное прерывание беременности проводится на сроках до шести-семи недель. Использующиеся для этого препараты вызывают отторжение плодного яйца и провоцируют выкидыш.

В Минздраве отмечали, что прием таких препаратов без посещения врача увеличивает риск осложнений и даже может привести к смерти в случае недиагностированной внематочной беременности или при развитии аллергической реакции.

На фоне этого Минздрав разрешил венгерской «Гедеон Рихтер» сделать безрецептурными препараты экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел», которые необходимо принимать в течение 72 часов для того, чтобы избежать нежелательной беременности.

В ведомстве отметили, что эти препараты не соответствуют ни одному из требований к рецептурным, и их безопасно пить без назначения врача.

«При этом усиление контроля за препаратами мифепристон и мизопростол, которые применяются для медикаментозного прерывания беременности, связано с высокими рисками негативного влияния на здоровье и даже угрозы жизни при применении указанных препаратов без контроля врача», - заметили в Минздраве.