Умер один из ведущих фармакологов России

В Москве в возрасте 89 лет умер один из основоположников клинической фармакологии в России, академик РАН Владимир Кукес. News.ru

«Ушел из жизни один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Минздрава России академик РАН Владимир Григорьевич Кукес», — говорится на сайте Сеченовского университета. RT на русском