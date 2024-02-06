Умер один из ведущих фармакологов России

В Москве в возрасте 89 лет умер один из основоположников клинической фармакологии в России, академик РАН Владимир Кукес. News.ru
«Ушел из жизни один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Минздрава России академик РАН Владимир Григорьевич Кукес», — говорится на сайте Сеченовского университета. RT на русском
Владимир Кукес впервые в стране предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии, включающее исследование фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств. Под его руководством защищены 30 докторских и 113 кандидатских диссертаций. Он автор более 100 методических пособий для врачей и студентов по актуальным проблемам медицины, шести монографий, 17 патентов, более 400 научных работ. Агентство "Москва"