RT: автомобиль Карлсона покинул отель вместе с оборудованием для съемок

Автомобиль журналиста из США Такера Карлсона с оборудованием покинул московский отель, куда он ранее прибыл. Об этом сообщает RT.

Телеканал опубликовал кадры с отъездом машины.

Ранее сообщалось, что Карлсон приехал в РФ. В американских СМИ отметили, что он решил посетить страну для того, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Данные сообщения не были подтверждены и опровергнуты журналистом.

Появилась информация, что американец посетил балет «Спартак» в Большом театре, там папарацци сфотографировали его сидящим в ВИП-ложе.

Также ранее стало известно, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал призывы запретить журналисту Такеру Карлсону въезд в США, если он возьмет интервью у Путина.