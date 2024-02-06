Артисты московского театра застряли в Китае

"Они [китайская сторона] недополучили некие документы, касаемые театральных гастролей. Насколько нам удалось понять ситуацию с миграционной службой Китайской Народной Республики, вопрос можно решить в течение нескольких дней. Генеральный консул Российской Федерации в Шанхае был у нас в аэропорту. Консульство сейчас подключилось к решению этого вопроса. Очень надеемся, что по линии МИДа этот вопрос все-таки будет решен в ближайшие сутки-двое-трое", - сказал Банковский.