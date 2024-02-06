Писатель Борис Акунин (признан иноагентом в России и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что узнал о своем заочном аресте «за чашкой кофе». Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с писателем от лица экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. В этой беседе писатель назвал «совершенно понятным» лозунг «хороший русский - мертвый русский» и заявил, что это фраза его не обижает.

«Ткаченко» также спросил Акунина*, что тот думает об украинских атаках на Крымский мост, Белгородскую область и о беспилотниках в Москве. Писатель ответил, что у него «кровью сердце обливается», но он «абсолютно понимает, что а как иначе».

В декабре Акунина* включили в список террористов и экстремистов, в январе признали иноагентом.

6 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя по делу о призывах к терроризму и распространении ложной информации о российской армии. Акунин* также объявлен в международный розыск.