Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 7,2% за неделю
В России за прошедшую неделю с 29 января по 4 февраля заболеваемость коронавирусом увеличилась на 7,2%, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,2%», – говорится в сообщении.
Отмечается, что выздоровели 24 тыс. 254 человека – на 8% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
«Госпитализирован 3 тыс. 51 человек. Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 4,3%», – сообщает штаб.