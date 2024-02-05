В Госдуме высказались о возможности полного запрета VPN

Хинштейн: о полном запрете VPN речь пока не идет
О полном запрете VPN-сервисов в России речь пока не идет, рассказал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Парламентарий напомнил, что несколько раз предупреждал о рисках использования VPN-сервисов. Он уточнил, что при их применении пользователи фактически дарят свои личные данные третьим лицам.
«[Вместе с тем] о полном запрете речь пока не идет», — отметил Хинштейн.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов.
Рамблер: главные новости