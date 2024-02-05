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Хинштейн: о полном запрете VPN речь пока не идет

О полном запрете VPN-сервисов в России речь пока не идет, рассказал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Госдуме высказались о возможности полного запрета VPN
© globallookpress.com

Парламентарий напомнил, что несколько раз предупреждал о рисках использования VPN-сервисов. Он уточнил, что при их применении пользователи фактически дарят свои личные данные третьим лицам.

Мизулина подтвердила возможную блокировку сервисов VPN в марте

«[Вместе с тем] о полном запрете речь пока не идет», — отметил Хинштейн.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов.

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