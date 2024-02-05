Что известно о состоянии здоровья британского монарха Карла III

У короля Карла III диагностирован рак, сообщил в понедельник вечером Букингемский дворец. 75-летний монарх уже вернулся в Лондон из Сандрингема, чтобы немедленно начать лечение.

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Это не связано с его недавней операцией и не является раком простаты, но медики заметили это, когда он проходил медицинскую процедуру по поводу увеличения простаты.

"Во время недавней процедуры короля в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты был отмечен отдельный вопрос, вызывающий беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили форму рака", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

В документе также отмечается, что Карл III уже приступил к лечению, в течение которого врачи посоветовали ему отложить общественные обязанности. В течение этого периода король продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме.

Диагноз, вероятно, станет "разрушительным" для правления Карла III, который был наследником престола дольше всех в британской истории, прежде чем стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года, пишет Daily Mail. С тех пор он сразу взялся за дело, совершив три государственных визита за границу, приняв участие в сотнях публичных мероприятий, тем самым взяв на себя серьезную официальную нагрузку после 70 лет. Помощники заявили, что он получает удовольствие от этой задачи и очень наслаждается своей королевской ролью.

Хотя королева Елизавета II на протяжении многих лет страдала от эпизодических периодов заболеваний и несколько раз перенесла операции, в том числе на колене и катаракте, серьезного кризиса со здоровьем такого масштаба не было до самых последних месяцев ее исторического 70-летнего правления.

На протяжении всей своей жизни король Карл III в целом отличался очень хорошим здоровьем, не считая хронического заболевания спины. Первый признак того, что с его здоровьем что-то не так, появился 17 января, когда Букингемский дворец неожиданно объявил, что король "обращается за лечением" от увеличенной простаты. Во дворце добавили, что состояние Карла III "хорошее" и он лично хотел поделиться подробностями своего диагноза, чтобы побудить других мужчин, которые могут испытывать схожие симптомы, пройти обследование.

Предполагается, что король лично проинформировал о своем диагнозе обоих своих сыновей, Уильяма и Гарри, а также трех своих братьев и сестер - королевскую принцессу, герцога Эдинбургского и герцога Йоркского, сообщает Guardian.

Диагноз короля поставит серьезные вопросы по вопросу функционирования монархии, поскольку принцесса Уэльская по состоянию здоровья после операции на брюшной полости вернется к своим обязанностям только после Пасхи, и на ее восстановление уйдет до трех месяцев. Точный характер ее заболевания держится в тайне, но оно не является онкологическим, и Кенсингтонский дворец - резиденция наследника престола, заявляет, что запланированная процедура прошла успешно. В этой связи принц Уэльский, Уильям, наследник престола, сократил свой график, чтобы быть рядом с женой и уделять больше времени своих трем детям.