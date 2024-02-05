Медведев рассказал, как работал дворником из-за низкой стипендии

"Я был тогда совсем стройный и выступал за одну из легчайших весовых категорий. И все, меня заявили. В этой категории участников было два человека, причем оба - с нашего факультета. Я сам невеликого роста, он (соперник - прим. ТАСС) еще меньше меня. Но он был гора мышц, и тот вес, на котором я закончил, он с него начал. Но в результате я получил серебряную медаль. И с полным основанием считаю, что у меня есть серебро по тяжелой атлетике", - рассказал Медведев.