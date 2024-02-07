Синоптик предупредил россиян о сильных морозах

Сильные морозы с температурой на 7-14 градусов ниже нормы прогнозируются со среды по воскресенье в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также в северной и центральной частях Центрального федерального округа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С 7 по 11 февраля похолодание придет на весь север европейской части России. В Северо-Западном федеральном округе везде температура [ожидается] на 7-14 градусов ниже нормы", - сказал он.

Метеоролог добавил, что в Мурманской и Вологодской областях минимальные температуры будут достигать минус 30 градусов, в Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Коми - до 32 градусов мороза, а в Ленинградской области температура будет колебаться на уровне 19-26 градусов ниже нуля.

"Даже в Новгородской области, несмотря на то, что она находится южнее, температура будет на 9-12 градусов ниже нормы с минимальной температурой до минус 22 градусов", - отметил он.

Вильфанд рассказал, что в Центральном федеральном округе, а именно во Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, температура прогнозируется на 7-12 градусов ниже нормы, она будет колебаться на уровне от 18 до 26 градусов мороза.

"В Рязанской, Калужской и Тульской областях температура на 7-8 градусов ниже нормы, а минимальные значения от 17 до 22 градусов ниже нуля", - уточнил метеоролог и добавил, что в этих регионах похолодание продлится с пятницы по воскресенье.