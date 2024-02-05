Пес-скиталец по кличке Сахарок нашелся спустя год

Жители Подольска спасли собаку по кличке Сахарок, которая год назад потерялась в лесу, передает РЕН ТВ. По его данным, первая хозяйка бросила болонку, а вторая не уследила за питомцем.

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Пес провел всего сутки в доме жительницы СНТ «Березка», которая подобрала Сахарка. Более полутора месяцев волонтеры искали животное, но безуспешно. Выяснилось, что болонка все это время жила в лесу не далеко от СНТ. Накануне заросший и грязный Сахарок вышел к людям. Местные жители отвезли собаку в приют, где его отмыли и постригли. Впереди Сахарка ждет прием у ветеринара.

Ранее в Подмосковье тойтерьер по кличке Арчи был высажен из электрички, на его поиски у хозяина ушло шесть дней. Хозяин тойтерьера с кем-то поссорился в электричке, и охрана высадила его. Собаку при этом не заметили, и она осталась в вагоне. На Арчи охранники наткнулись позже и высадили пса на станции в Чехове.

В поисках питомца хозяин Арчи ездил по всем станциям в течение почти недели, пока на его объявление о пропаже собаки не откликнулся незнакомый мужчина. Он сообщил, что пес находится у него.