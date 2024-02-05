Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Денису Матвееву, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Матвеев получил звание за мужество и героизм, проявленные во время длительного полета на МКС. Кроме того, ему было присвоено почетное звание летчика-космонавта Россиийской Федерации.

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Матвееву Денису Владимировичу, — говорится в тексте указа.

Глава государства также наградил орденом Гагарина инструктора Олега Артемьева, работающего в Центре подготовке космонавтов. Президент отметил большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, который внес Артемьев. Звание Героя Труда получил академик РАН Юрий Осипов, академики Валерий Козлов, Геннадий Месяц и Александр Скринский получили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.