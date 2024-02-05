В колледже Екатеринбурга вырезали окна в дверях кабинок женского туалета

Окошки появились сегодня утром, идея их такова: следить за тем, кто курит в кабинке. Как конкретно это работает, мы еще не поняли, но все в шоке. Администрации не пришла в голову идея назначить дежурных, чтобы следить за курением. Сразу решили прибегнуть к радикальным мерам, — отметила одна из учащихся.