Блиновская попросила разрешить ей созваниваться и видеться с родственниками

Блоге Елена Блиновская, находящаяся в СИЗО, попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками, заявила адвокат Наталия Сальникова.

По её словам, следователю уже подали соответствующий запрос.

«Только на этой неделе дадут нам понимание, согласны ли они на свидания и звонки или нет», — сказала Сальникова РИА Новости.

Адвокат предположила, что следствие откажет в просьбе, так как в случае положительного решения о нём извещают быстро.