Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон взял интервью у «интересного собеседника» в Москве. Деталями его поездки делится телеканал «Царьград».

Такер положительно отозвался о российской столице. Известно, что он посетил постановку в одном из ведущих театров города и взял желанное интервью. Информацию о пребывании американца в Москве телеканалу подтвердил непосредственно тот человек, беседа с которым стала главной целью визита иностранца в Россию.

«Имя источника мы раскрыть не можем, однако интервью, которое вскоре выйдет, расставит все по своим местам. Одно можем сказать точно: по словам источника, Москва американскому журналисту очень понравилась, а сам Карлсон — крайне интересный собеседник», — говорится в сообщении на сайте канала.

Автор также напомнил, что в прошедший уикенд Такера заметили в Большом театре, где он посетил балет «Спартак».

Ранее Карлсон не опроверг возможное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

«Посмотрим», — ответил ведущий на вопрос о том, действительно ли он приехал в Москву с целью взять интервью у главы РФ.