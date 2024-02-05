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Россиянка в 41 год родила 12-го ребенка

Жительница подмосковного Лыткарино в 41 год родила 12-го ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Московского областного центра охраны материнства и детства, врачи которого принимали не только последние, но и все предыдущие роды женщины.

Россиянка в 41 год родила 12-го ребенка
© ГБУЗ МО «МОЦОМД»

Как рассказали медики, женщина родила мальчика с весом 3450 граммов и ростом 52 сантиметра. Двенадцатые роды прошли благополучно. Ребенка назвали Натаниэлем, что переводится на русский как «дар Божий».

На выписке мать с младенцем встречала вся семья во главе с отцом детей.

«Я всегда переживаю за роды жены. Знаю, что по-разному к этому относятся, но для меня она героиня!» — рассказал отец новорожденного.

Ранее в Московском областном центре охраны материнства и детства родился ребенок-богатырь.

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