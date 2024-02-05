Союз журналистов России готов принять в свои ряды Такера Карлсона

Союз журналистов России (СЖР) готов принять американского обозревателя Такера Карлсона в свои ряды, если он готов регулярно оплачивать членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста. Об этом заявил председатель СЖР Владимир Соловьев.

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Такой стала реакция главы СЖР на информацию в Telegram-каналах о том, что Карлсон приехал в Россию. В частности, его видели зрители в Большом театре на балете "Спартак". Американские СМИ предположили, что Карлсон намерен взять интервью у президента России Владимира Путина.

"С радостью примем Такера Карлслона в СЖР, если он будет платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста", - сказал Владимир Соловьев в интервью ТАСС.

Такер Карлсон - американский консервативный политический обозреватель, ранее вел политическое ток-шоу на телеканале Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном".