Коллекторы позвонили россиянке 42 раза за сутки из-за долга в 6000 рублей

В Иркутске суд оштрафовал микрокредитную организацию на 100 тысяч рублей за 42 звонка, которые местная жительница получила за сутки от коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

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Жительница Иркутской области взяла небольшой займ в микрофинансовой организации, но вовремя вернуть деньги не смогла, у нее образовалась задолженность в размере шести тысяч рублей.

Должнице начали настойчиво звонить и писать коллекторы, требуя вернуть средства, в один из дней женщина насчитала 42 звонка от отдела взыскания за день и обратилась за помощью в службу судебных приставов.

В УФССП действия коллекторов признали незаконными, микрофинансовой организации придется выплатить штраф в 100 тысяч рублей.