У народной артистки Бесединой выявили поражение сосудов мозга

Народной артистке РФ Галине Бесединой вызвали скорую помощь из-за внезапного ухудшения самочувствия. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

По данным канала, певице и поэтессе внезапно стало плохо — у нее подскочило давление, что вызвало сильное головокружение. Приехавшие на вызов медики оказали ей необходимую помощь и выявили поражение сосудов головного мозга. Тем не менее Беседину не стали госпитализировать, однако это не исключено, если у народной артистки вновь ухудшится состояние здоровья.

Накануне сообщалось, что ведущему Александру Гордону вызвали «скорую» в студии Первого канала. Врачи выявили у ведущего аритмию — ему сделали укол, после чего он вернулся к работе. Незадолго до этого у телеведущего случился конфликт с актером Никитой Кологривым.

Никита Кологривый не раз был в центре скандала: в январе артист раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.