Жителей нескольких регионов России предупредили об опасности

В понедельник, 5 февраля, могут возникнуть ЧС, связанные с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта.

Причинами этого могут стать сильные дожди, мокрый снег и порывы ветра местами до 35 метров в секунду. В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае к чрезвычайным ситуациям могут привести сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, а также порывы ветра, достигающие 33 метров в секунду.