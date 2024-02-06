Жителям регионов близ зоны СВО предоставят новые меры поддержки

Жители регионов, граничащих с зоной проведения спецоперации, получат новые меры поддержки от государства, пишет ТАСС со ссылкой на документ кабмина. Так, граждане, потерявшие дома в результате обстрелов со стороны ВСУ, в 2024 году смогут бесплатно получить земельные участки.

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Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям бесплатно предоставлялись новые дома, а законных оснований для безвозмездного предоставления им земельных участков под этими домами не было, если до этого они уже воспользовались правом бесплатного получения земли, — уточнили в кабмине.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и членов их семей. Речь идет о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан. Ответственным за выполнение поручения назначен глава российского правительства Михаил Мишустин.