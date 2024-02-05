Политолог Эдуард Худяков умер на 51 году жизни

В Екатеринбурге на 51 году жизни от двусторонней пневмонии умер журналист и политолог Эдуард Худяков, пишет «КП-Екатеринбург». Его близкий друг, адвокат Сергей Колосовский рассказал изданию, что журналист две недели находился в больнице. Худяков ушел из жизни утром 4 февраля.

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Он недели две лежал в 24-й больнице. Сегодня утром в 10:05 его не стало. Мы хорошо знакомы с 1997 года. Он мне много помогал и поддерживал меня. Прощай, старый товарищ, — рассказал Колосовский.

У Худякова остались жена и трое детей. Один из его коллег подчеркнул, что не может поверить в произошедшее. По его словам, он только недавно виделся с журналистом.

Эдуард Худяков стал известен в 1990-е годы. Он работал специальным корреспондентом «Интерфакс Урал», а также основал региональный телеканал АТН. Долгие годы на этом телеканале он вел еженедельную аналитическую программу «Эпилог». В последние годы Худяков был директором новостного агентства UP-monitor.