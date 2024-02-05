Синоптик спрогнозировал 20-градусные морозы в Петербурге

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что с 5 февраля температура воздуха в городе начнет постепенно понижаться. В город вернется полноценная зима как минимум на неделю.

© gov.spb.ru

Пока погоду определяет циклон и много облаков с небольшим снегом, то температура воздуха в Санкт-Петербурге будет понижаться плавно. Сначала температура понизится до минус пяти градусов, к середине недели ожидаются значения до минус 10-15 градусов. Вместе с похолоданием прекратятся осадки.

— Морозы до минус 15-20 градусов придут во второй половине недели, так что не убираем далеко шубы и пуховики, пригодятся еще, — заявил синоптик.

Он добавил, что по Ленинградской области температура может опуститься ниже 25 градусов, передает газета «Петербургский дневник».

До этого синоптики сообщили, что на фоне чередований циклонов и антициклонов в течение февраля в городе будет наблюдаться чередование похолоданий и потеплений, передает Neva.Today.