Владелец бара отреагировал на требование россиян после видео с сексом на стойке

Владелец Nebar в Новосибирске Андрей Архипов счел провокацией появление видео с сексом одного из своих сотрудников с пьяной гостьей на стойке. Его реакцию на требование россиян о закрытии питейного заведения после инцидента привел РЕН ТВ.

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Мужчина отметил, что за неделю до опубликования кадров в соцсетях некий мужчина, представившийся будущим мэром Новосибирска, высказывал угрозы бару.

Архипов также подчеркнул, что на скандальном видео нет ни маркировки даты, ни места происходящего. Он расценивает это как коммерческий заказ против бара со стороны активиста или лиц, которые являются его спонсорами.

«Со своей стороны мы уже провели работу с персоналом, чтобы поведение отдельных гостей не явилось поводом для очередной провокации со стороны лже-активистов», — разъяснил он.