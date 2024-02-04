Бестселлеры Кристины Старк могут исчезнуть с книжных полок России

Общественники потребовали убрать из российских маркетплейсов книги автора популярных молодежных романов Кристины Старк, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, причиной стали ее антироссийские высказывания.

Как передает канал, с такой инициативой выступило движение «Ветераны России». По словам председателя организации Ильдара Резяпов, Старк, которая родилась в Крыму, дискредитирует Вооруженные силы России, рассказывая про «войну против оккупантов». Глава «Ветеранов России» направил заявление в Следственный комитет с просьбой проверить Старк на экстремизм, а также запретить к продаже ее литературу.

До этого депутат Елена Драпеко призвала снимать с продажи книги писателя Михаила Веллера. Поводом для этого стали слова публициста о том, что Россию необходимо «размонтировать на части». Драпеко считает, что Веллер пожалеет о своих словах, как только лишится гонораров.