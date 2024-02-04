Защищавший Ефремова адвокат оценил его шансы на УДО

Известный актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, может выйти на свободу в рамках условно-досрочного освобождения, предположил его бывший адвокат Эльман Пашаев. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».

Ранее артист Иван Охлобыстин рассказал, что в марте 2024 года Ефремов сможет подать ходатайство о досрочном освобождении. Он добавил, что Михаил во время заключения поменял свой взгляд на многие вопросы, пришел к осознанию ряда важных вещей и в целом стал совершенно другим человеком.

«У него есть все основания выйти по УДО, потому что он внутренний режим не нарушает», — отметил Пашаев.

Адвокат пояснил, что у Ефремова перед потерпевшими нет задолженности как по моральному вреду, так и по материальному. Соответственно, добавил он, в том случае, если потерпевшая сторона будет возражать, суд по закону имеет право его выпустить.

Вместе с тем, заметил юрист, сложно предсказать, как все сложится в реальности.