Россиянам напомнили о рабочих и выходных днях в феврале

В конце февраля россиян ждут длинные выходные. Благодаря тому, что 23 число – пятница, будет дополнительный бонус.

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Отдыхать россияне будут с 23 по 25 февраля, так как 23-е число, День защитника Отечества, пришлось на пятницу в этом году. При этом 22-е число, день перед праздником, будет сокращенным, передает РИА Новости.

Всего в феврале 20 рабочих и 9 выходных дней. В марте этого года сложилась аналогичная ситуация. 8 марта пришлось на пятницу, поэтому россиян ждут длинные выходные с 8-го по 10-е число.