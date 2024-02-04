Лингвисты насчитали в России шесть вымерших и заснувших языков
Анализ данных, полученных при проведении Всероссийской переписи в 2021 году, показал, что в России насчитывается пять исчезнувших языков и один «заснувший», рассказали лингвисты РАН. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку Института языкознания РАН.
В академии уточнили, что в общей сложности в стране насчитывается 155 живых языков. Вместе с тем, несколько респондентов при ответах на вопросы переписчиков указали пять языков, которые специалисты относят к исчезнувшим (алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский), и один классифицируемый как заснувший (орочский).
Аналитики пояснили, что заснувшими и исчезнувшими языками никто полноценно не владеет. Люди помнят отдельные слова, фразы, либо указывают такие языки в качестве родного или языка владения, как правило, из-за того, что это язык их национальности.
По данным ученых, за последние 120 лет на территории России вымерли или заснули 15 языков.
По состоянию на 2022 год в стране на грани исчезновения находились около 10% языков, более 60% приближались к этой границе, вполне благополучными были 7%, рассказал директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик.
В 7% благополучных языков вошли русский (его указали 134,3 млн человек), татарский (3,26 млн), чеченский (1,49 млн), башкирский (1,09 млн).