Детеныш альпака с необычным рисунком очков на глазах родился в Крыму

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у альпака на свет появился детеныш с необычным рисунком на глазах в виде очков. Об этом в воскресенье, 4 февраля, рассказал директор зоосада Виктор Жиленко.

— У альпака родился детеныш с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки, что для туристического Крыма очень символично, — сообщил директор.

Виктор Жиленко отметил, что в Крыму, где часто светит яркое солнце, очки будут полезным «аксессуаром» для детеныша. Из-за необычной особенности его решили назвать Модницей.

Директор зоопарка также подчеркнул, что пока маленькая альпака питается грудным молоком. Как только она окрепнет, ей разрешат выходить в общий вольер, передает РИА Новости.

Детеныш альпака родился на «Городской ферме» ВДНХ в середине сентября 2023 года. Роды длились около часа и прошли спокойно. Сначала детеныш весил четыре килограмма. Но она достаточно быстро встала на ножки и пошла.В рамках столичного проекта «Активный гражданин» состоялось голосование, которое помогло выбрать имя для детеныша альпака. По результатам анкетирование его назвали Черничкой.