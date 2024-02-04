Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Ярославле

В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт , который должен был пройти 26 февраля, говорится на сайте концертно-зрелищного центра «Миллениум». По информации портала 76.RU, причиной этому стали жалобы местных жителей.

Один из активистов Сергей Казанский направил письмо с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, местным депутатам, в Минкультуры и другие инстанции. По его словам, участие в постановке Серебрякова и Раппопорт недопустимо, поскольку они проживают за границей, выступают против специальной военной операции России на Украине и при этом продолжают зарабатывать деньги в РФ.