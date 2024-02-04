В московском театре ответили на вопрос о показе спектакля с Раппопорт и Серебряковым

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова в московском Театре Эстрады, который запланирован на 19 февраля, должен состояться. Об этом РИА Новости сообщили в администрации учреждения.

«Все в силе, у нас не было отмен. Все по плану», — ответили на соответствующий вопрос журналистов представители столичного театра.

Ранее стало известно, что показ указанного спектакля в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле отменили. Причиной стали обращения местных жителей к властям.