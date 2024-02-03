Родные погибшего против освобождения Ефремова по УДО

Вот уже три года Михаил Ефремова проводит в колонии. После смертельного ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров , актер был присужден срок в 7,5 лет. И вот накануне стало известно, что Ефремов может выйти на волю досрочно.

А вот близкие погибшего Захаров против освобождения по УДО. «Кто это сказал, что он может выйти? Первый раз слышу! Не знаю, что сказать по этому поводу» —. В душе мне бы хотелось, чтобы Ефремов отсидел по полной. А по сути дела, я не кровожадна, Бог ему судья. Это его проблема, сможет ли он жить с этим грузом дальше', — поделилась своим мнение гражданская жена погибшего Ирина.