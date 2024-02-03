В Москве многодетная мать поселилась в подъезде многоэтажки
Женщина с тремя детьми, кошками и собакой разместилась в подъезде жилого дома на улице Тагильская на востоке Москвы, пишет «Комсомольская правда.Москва».
По предварительным данным, женщина сдала квартиру в этом же доме и сняла более дешевую в другом районе. Через некоторое время ее вместе с детьми и питомцами выселили из арендованного жилья.
Журналисты заметили, что многодетная мать расставила на площадке одного из этажей мебель, сумки и баулы с вещами, когтеточки и лотки.
Жители дома рассказали корреспондентам, что дети спят на матрасах у входа на большой общий балкон. Вместе с тем, неизвестно, где и как малыши питаются и моются.
На фоне этого соседи обратились в полицию и органы опеки. Столичная прокуратура заинтересовалась вопросом и начала проверку.
«Преображенская межрайонная прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав троих несовершеннолетних детей и их семьи», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По одной из неофициальных версий, женщина могла стать жертвой мошенников.