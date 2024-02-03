Умер актер из «Триггера» и «Универа» Дмитрий Овчинников

Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников умер на 51-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

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Овчинников скончался 1 февраля, но СМИ узнали о его смерти только сегодня. Церемония прощания и отпевание состоялись в субботу, 3 февраля, в церкви Большое Вознесение. Похоронили артиста в Москве.

«Наш театр скорбит — после тяжелой, продолжительной болезни скончался наш друг и коллега Дмитрий Овчинников», — рассказали в ММТ.

В пресс-службе заметили, что театральный мир понес тяжелую утрату — Дмитрий был незаурядным артистом, человеком с потрясающим чувством юмора и тонкой душой.

Дмитрий Овчинников родился в 1973 году в Москве. В 2001 году закончил факультет сольного пения Московского государственного университета искусств, в том же году стал солистом в ММТ. В 2015 и 2016 годах обучался в Школе драмы Германа Сидакова. Также Овчинников закончил ГИТИС и получил специальность актера драмтеатра и кино.

Артист принял участие в таких кинопроектах, как «Универ. Новая общага», «Триггер», «Законник», «Последний из Магикян», «Москва. Три вокзала», «Склифосовский», «Роднина».