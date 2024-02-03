Кадыров поддержал идею создания детского объединения дружбы народов

"Честно сказать, я не пойму почему. Противникам инициативы Дмитрия Кузнецова хочу привести в пример давнюю кавказскую традицию куначества (обычай передавать мальчиков на воспитание в семьи друзей, нередко принадлежавшим к другим народам - прим. ТАСС), которая всегда выступала как система дружеских отношений и взаимопомощи между кавказцами и представителями других народов. Возрождение этой доброй традиции в современном виде, безусловно, укрепит согласие между российскими народами", - написал Кадыров.