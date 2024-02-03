Высоцкая поддержала уволенного из «Белого лотоса» Биковича

«Я был бы рад сниматься в «Белом лотосе» — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — написал в своем сообщении Бикович.