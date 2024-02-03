СМИ: в деле Блиновской появился новый фигурант

Блогер Елена Блиновская в течение трех лет осуществляла переводы и обналичивала денежные средства без уплаты налогов с помощью некой Адили С. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, в 2019 году «Мама марафонов» получила доступ к электронным ключам от системы «Клиент-Банк», что позволило ей на протяжении трёх лет совершать любые транзакции и не платить налоги.

Все действия, обналичивание и перевод огромных сумм, осуществлялись через компанию ООО «Ярославна». Количество и фамилии задействованных лиц пока неизвестны.