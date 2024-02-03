В Туле рассказали о пастиле без сахара, которой угощали Путина
Белевская пастила, которой угощали президента России Владимира Путина в Туле, готовится вручную и только из натуральных яблок и ягод. Об этом рассказал гендиректор фабрики «Белевский эталон» Кирилл Рябов, передает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Президент России Владимир Путин накануне приехал в гости к сотруднику тульского онкологического диспансера. Он пообщался с ним за чашкой чая и отведал яблочной пастилы, приготовленной из яблок, без сахара.
Об этом продукте рассказал гендиректор фабрики «Белевский эталон» Кирилл Рябов. Пастила полностью состоит из натуральных ингредиентов. В ней нет химических добавок. В составе — яблоки, яичный белок и натуральная замороженная ягода, если пастила делается с добавлением ягод. Нет красителей, подсластителей, джема или повидла.
Для производства кусочка пастилы весом 100-200 граммов требуется пять-семь дней. Это очень трудоемкий процесс, почти все делается вручную.
«Поэтому, конечно, важным ингредиентом является душа, которую вкладывает человек в приготовление пастилы», — сказал Кирилл Рябов.
Купец Амвросий Прохоров в 1870-е годы изобрел рецепт яблочной пастилы и начал производить ее в городе Белеве. Продукт поставлялся во все регионы России и за рубеж.
Сейчас Белевская пастила – один из гастрономических брендов Тульской области. В 2017 году это лакомство вместе с Тульским пряником вошло в бортовое меню «Аэрофлота» для пассажиров бизнес-класса. Пастила экспортируется во множество стран.