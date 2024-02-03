Блиновская ответила на слухи об ухудшении здоровья в СИЗО

Арестованная «королева марафонов» Елена Блиновская сказала правозащитникам, что информация об ухудшении ее здоровья не соответствует действительности. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков, передает РИА Новости.

Информация об ухудшении здоровья Блиновской появилась ранее в некоторых СМИ. Сообщалось, что она пребывает в угнетенном состоянии и сильно похудела.

Волков рассказал, что члены ОНК Москвы приехали в женский следственный изолятор, где пообщались с Блиновской.

«Елена опровергла информацию об ухудшение ее здоровья, сказав, что это не соответствует действительности», — заявил правозащитник.

По его словам, Блиновская не жаловалась правозащитникам на условия содержания под стражей. Недавно ее перевели из карантинной камеры в обычную четырехместную. Сейчас у «королевы марафонов» две соседки.