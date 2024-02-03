В РПЦ ответили на решение ПЦУ исключить Невского из списка святых
В РПЦ считают идеологическим заказом исключение Православной церковью Украины (ПЦУ) из списка поминаемых святых благоверного князя Александра Невского, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его словам, за этим могут стоять Константинопольский патриархат и Госдепартамент США, учредившие ПЦУ.
ПЦУ — политическая организация под прямым управлением сил, которые ее создали. Исключая Александра Невского из списка почитаемых святых они выполняют идеологический заказ на переформатирование духовно-исторического наследия и разрушения любых духовных связей с общим православным наследием. Это политическое решение, идеологический заказ от тех сил, которые учредили ПЦУ, — заявил он.