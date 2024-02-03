В РПЦ ответили на решение ПЦУ исключить Невского из списка святых

ПЦУ — политическая организация под прямым управлением сил, которые ее создали. Исключая Александра Невского из списка почитаемых святых они выполняют идеологический заказ на переформатирование духовно-исторического наследия и разрушения любых духовных связей с общим православным наследием. Это политическое решение, идеологический заказ от тех сил, которые учредили ПЦУ, — заявил он.