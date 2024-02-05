Раскрыта причина сбоя в доменной зоне .RU

"В настоящее время специалисты технического центра "Интернет" и MSK-IX досконально изучают, что именно и как произошло. Но в целом уже понятно, что причиной сбоя стала некорректная работа программного обеспечения, реализующего механизм подписи файла с данными зоны .RU", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о предварительных результатах расследования инцидента.