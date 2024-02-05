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Некорректная работа ПО стала причиной сбоя в доменной зоне .RU

Причиной сбоя в доменной зоне .RU стала некорректная работа программного обеспечения (ПО), который реализует механизм подписи файла с данными зоны .RU в глобальную систему DNS-серверов. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Раскрыта причина сбоя в доменной зоне .RU
© РИА Новости

"В настоящее время специалисты технического центра "Интернет" и MSK-IX досконально изучают, что именно и как произошло. Но в целом уже понятно, что причиной сбоя стала некорректная работа программного обеспечения, реализующего механизм подписи файла с данными зоны .RU", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о предварительных результатах расследования инцидента.

В регионах России произошел массовый сбой в работе сайтов с доменом .ru

По его словам, за все время использования протокола надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности, Domain name system security extensions (DNSSEC) произошло около 200 подобных случаев, и некоторые из них "выключали" национальные доменные зоны целиком.

"Только в прошлом году такие проблемы были у Австралии (доменная зона .au), Новой Зеландии (доменная зона .nz), Мексики (доменная зона .mx) и Венесуэлы (доменная зона .ve), а годом ранее - еще у десяти национальных доменов", - добавил Воробьев.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев 1 февраля сообщал, что министерство проводит разбирательство по факту сбоя работы доменной зоны .RU. Сбой в доменной зоне .RU произошел 30 января. Работа большей части российских сайтов и сервисов была нестабильной.

Общество
Максут Шадаев
Андрей Воробьев
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