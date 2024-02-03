«Браво, не прогнулся!». Что сказали в России об «отмене» Биковича

Сербский и российский актер Милош Бикович не будет играть в новом сезоне сериала «Белый лотос» от американской телекомпании HBO из-за выдвинутых против него обвинений в поддержке действий России на Украине. Что об этом сказали звезды, как отреагировали россияне?

Почему на Западе «отменили» Биковича

Скандал вокруг актера возник после того, как HBO подтвердила его участие в третьем сезоне сериала «Белый лотос». В ответ на это МИД Украины в социальных сетях опубликовал кадры, на которых Бикович пожимает руку президенту России Владимиру Путину, и обвинил актера в поддержке геноцида. При этом не уточнялось, как именно актер «нарушает международное законодательство».

«Милош Бикович, сербский актер, который поддерживал Россию с начала [СВО], теперь сыграет в третьем сезоне шоу на HBO. Для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное законодательство?» — говорилось в сообщении украинского МИД.

2 февраля артист опубликовал пост, в котором четко обозначил свою позицию. По словам Биковича, он был бы рад сниматься в продолжении «Белого лотоса» с коллегами, которых он уважает, однако участие в проекте стало невозможным «по причинам, выходящим за рамки творчества». Актер подчеркнул: он не готов менять свои принципы.

Бикович отметил, что против него ведется «целенаправленная информационная кампания», в результате которой телекомпания HBO решила прекратить сотрудничество. Актер назвал происходящее «торжеством абсурда и поражением искусств».

Кто из звезд поддержал Биковича

Пост актера в социальных сетях набрал более 40 тысяч лайков и 2,5 тысячи комментариев. Актриса Юлия Высоцкая поставила лайк под публикацией артиста, чем продемонстрировала свою поддержку.

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru выразил негодование относительно сложившейся ситуации. Он задался вопросом, на каком основании американская компания решила разорвать отношения со звездой «Холопа».

«На основании чего HBO разрывает контракт с Биковичем? На основании жалоб группы людей из соседнего с Россией государства? А они ему что, предложили что-то взамен? Вопросов больше, чем ответов. Удивительная позиция, сочетающая фальшь, ложь и обман всего мира. Это фальшивка, которую нам подсунули», — заявил Пригожин.

Продюсер отметил, что «ни один россиянин не выступал с какими-то критическими наездами в отношении украинцев как граждан».

Актриса Яна Поплавская в разговоре со «Звездой» заявила, что Биковичу не стоит переживать из-за разрыва контракта с HBO. Артистка считает, что такое стечение обстоятельств не навредит звезде «Холопа» и его послужному списку.

«Ему нет смысла обращать на это внимание, в конце концов, собака лает — караван идет. Тем более если у него есть российское гражданство, он может просто работать со своей страной», — заявила Поплавская.

Telegram-канал «Небожена» назвал мелочными ублюдками тех, кто «отменил» Биковича.

«Украинская цензура выходит на международный уровень. Мелочные ублюдки», — сказано в посте канала.

Блогер «Голос Мордора» в разговоре с «360» также выразил поддержку Биковичу. Он напомнил, что артист вполне мог уехать из России, однако остался и продолжил работать.

«Все это именно из-за его политической позиции, которую, кстати, во весь голос он никогда не высказывал. Просто белый квадрат и продолжение обычной жизни и работы в России, в то время как во всем цивилизованном мире ее проклинают», — отметил блогер.

Как россияне отреагировали на «отмену» Биковича

Часть россиян считает, что Биковича могли специально пригласить, чтобы затем публично выгнать.

«Демонстративно взяли, демонстративно выгнали», — указала пользовательница Roxi_19.

Некоторые пользователи предложили бойкотировать новый сезон «Белого лотоса», чтобы поддержать актера. Большинство россиян оказались на стороне Биковича и поблагодарили его за стойкость.

«Браво! Спасибо, что не прогнулся под Запад ради одноразовых плюшек, как некоторые „артисты“. Уважаем и ценим!» — написала одна из пользовательниц.

«Не будучи русским по рождению, Вы — наш по сердцу и душе», — добавил другой подписчик артиста.