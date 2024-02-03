Актера Милоша Биковича лишили роли в сериале «Белый лотос» из-за политики
Американская кинокомпания HBO расторгла контракт с сербским актером Милошем Биковичем, который должен был сняться в сериале «Белый лотос». Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя компании.
В третьем сезоне сериала Бикович мог сыграть роль русского йога и ментора. Однако по требованию украинского министерства иностранных дел, актера пришлось убрать из «Белого лотоса».
— Мы решили расстаться с Милошем Биковичем, и роль будет изменена, — передает слова сотрудника HBO газета.
Сам Бикович отказался как-либо менять свои взгляды и принципы. В своем личном блоге он назвал такое решение компании абсурдом и «поражением искусства».
— Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества, — рассказал актер.
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