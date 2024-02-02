На уроках труда в школах девочки и мальчики смогут учиться в одной группе

«А там точно знают, как должно быть. Для того чтобы, когда ребенок вырастет, то в семье мог выбрать, что ему будет нужно. Где-то нужно, где-то будут учиться готовить мальчики, а где-то нет, где-то не захотят и скажут, что мы лучше будем работать инструментами, учиться столярному делу и так далее», — сказала Казакова.