На уроках труда в школах девочки и мальчики смогут учиться в одной группе
На новых уроках труда в школах девочки и мальчики смогут учиться в одной группе, без деления на подгруппы по полам, сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева во время круглого стола комитета по просвещению, передает «Интерфакс».
«Самое важное — учитывать возможность изучения модулей всеми желающими. (...) В случае если есть потребность, чтобы научились готовить или обрабатывать продукты питания, знать, как строится рацион, и мальчики тоже, то такая возможность должна у них быть», — сказала Васильева.
Она подчеркнула, что школа совместно с родителями вправе сама распределять на группы.
В свою очередь глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова подчеркнула, что необходимо учитывать традиции регионов при распределении учеников по половым группам.
«А там точно знают, как должно быть. Для того чтобы, когда ребенок вырастет, то в семье мог выбрать, что ему будет нужно. Где-то нужно, где-то будут учиться готовить мальчики, а где-то нет, где-то не захотят и скажут, что мы лучше будем работать инструментами, учиться столярному делу и так далее», — сказала Казакова.
«Наши традиционные ценности, безусловно, должны учитываться в нашей образовательной системе», — сказала она.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым вводится обязательный урок труда (технологии) в начальных и средних классах. Предполагается, что он вступит в силу 1 сентября 2024 года.