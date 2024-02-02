«Вот глуподырая трупёрда!» и другие русские ругательства

Этим чудесным древнерусским ругательством в заголовке мы приветствуем Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В этот день принято бороться не просто с откровенной нецензурщиной и матом, но и в целом со сленгом и ругательствами, которые в приличном обществе употреблять не принято — таков манифест этого праздника.

Кстати, главные русские матерные слова, знакомые буквально всем, появились почти тысячу лет назад. Например, в берестяной грамоте XII века один брат просит другого делать «это» лежа, то есть выполнять указания, а не «выеживаться» (как понимаете, в грамоте было известное вам слово).

А в XIV веке поп Савва, переписавший Евангелие, оставил на полях несколько забавных матерных заметок. Привести эти заметки мы не можем, скажем лишь, что, в отличие от других славянских слов, эти вы бы поняли без труда.

Жаль, что в XXI веке никто не помнит других потрясающих русских ругательств. Сегодня Рамблер вспоминает их вместе с вами — вдруг что-нибудь из культурного наследия предков вы возьмете в оборот.

Куёлда — склочная, вздорная женщина с неприятным характером. Возможно, с годами куёлду заменило выражение «базарная баба».

Фуфлыга — нечестный человек, который не держит своего слова и в целом ведет праздный, почти асоциальный образ жизни.

Трупёрда — неповоротливая и до раздражения медлительная женщина. Так могли назвать помощницу по хозяйству.

Глуподырый — просто глупый человек. Но до чего же это ругательство звучит красиво, куда лучше, чем просто «глупый» или «дурак».

Свербигузка — неугомонный непоседа, у которого вечно «свербит» в гузке. Таким эпитетом явно награждали молодых людей.

Суемудр — тут можно погадать, о каком совании мудрость речь, но на самом деле так называли глупого человека, который много мнил о своём уме.

Мухоблуд — лентяй и лодырь. Любопытно было бы познакомиться с этимологией этого слова, всё-таки речь про блуд с мухами.

Шаврик — довольно серьезное ругательство, фактически означающее «кусок испражнений». Таким словом просто так не бросались.

Курощуп — не столько ругательство, сколько меткая характеристика бабника.

Елдыга — ворчливый человек, поэтому елдыгами обычно называли недовольных стариков.

К сожалению, со временем исчезли не только разнообразные ругательства, но и топонимы на основе нецензурных слов. Согласно достоверным исследованиям, в XVI веке на Руси были такие нескучные названия сёл и мест: Е*отенка, Нае*уха и Ненае*уха, Елда, *уярово, *уинков пустошь-починок, деревни Мандино, *уйково, Е*ехово, Пои*лица, селище Мудищево, овраг *лядейский отвершек и другие, куда более неприличные имена.