Найденный в мусорке в Петербурге йоркширский терьер обрел новый дом

«Такого развития событий для Счастливчика мы и вообразить не могли. Почти две недели назад наши сердца разрывались от жалости и страха. Мы понимали, что пережил этот малыш и очень хотели ему помочь. И ему посчастливилось. Счастливчик, а теперь он Брюлик, дома! Наталия уже отправила все анализы собаки диетологу, купила необходимые лекарства и расцеловала крошку йорика. Опыт в спасении животных большой, а значит, лучшей семьи Брюлику и не придумать. Счастливой и долгой вам совместной жизни, вы такие счастливчики, что нашли друг друга», — рассказали в компании.