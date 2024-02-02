Найденный в мусорке в Петербурге йоркширский терьер обрел новый дом
Компания по комплексному управлению отходами «Первый Спецтранс» сообщает, что найденный в спрессованном мусоре йоркширский терьер нашел новую семью в Санкт-Петербурге. Об этом компания рассказала в своем Telegram-канале.
Собака была найдена в отходах на мусорообрабатывающем заводе в Обухово еще 20 января. Сотрудники завода решили приютить терьера и назвали собаку Брюликом. При этом осмотр у ветеринара показал, что пес имеет серьезные проблемы со здоровьем.
Сейчас Брюлик живет у новой семьи — новая владелица Наталья всерьез взялась за здоровье пса и уже отправила анализы собаки диетологу. Отмечается, что в прошлом женщина уже имела опыт спасения животных.
«Такого развития событий для Счастливчика мы и вообразить не могли. Почти две недели назад наши сердца разрывались от жалости и страха. Мы понимали, что пережил этот малыш и очень хотели ему помочь. И ему посчастливилось. Счастливчик, а теперь он Брюлик, дома! Наталия уже отправила все анализы собаки диетологу, купила необходимые лекарства и расцеловала крошку йорика. Опыт в спасении животных большой, а значит, лучшей семьи Брюлику и не придумать. Счастливой и долгой вам совместной жизни, вы такие счастливчики, что нашли друг друга», — рассказали в компании.