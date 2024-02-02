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Минюст внес в реестр иноагентов правозащитника Олега Орлова

Минюст России добавил правозащитника, бывшего члена правления общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства.

Минюст внес в реестр иноагентов правозащитника Орлова
© ТАСС

"О. П. Орлов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включенной в реестр иностранных агентов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в реестр добавлены исполнительный директор "Викимедиа.ру" Станислав Козловский, активист Михаил Чимаров, историк Никита Соколов, журналист Сергей Степанов, новосибирский политик Антон Картавин.

Общество
Олег Орлов
Никита Соколов
Сергей Степанов
Станислав Козловский
Минюст России
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