Путин по видеосвязи открыл новые онкоцентры

Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи открыл несколько онкологических центров: в Башкирии, Якутии и Томской области. Об этом стало известно в пятницу, 2 февраля.

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К примеру, в работу был запущен новый центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы в Башкортостане. Также был открыт новый хирургический корпус томского областного онкологического диспансера. Кроме этого, в эксплуатацию было введено новое здание якутского республиканского онкологического диспансера.

Президент также выразил слова благодарности всем, кто занимается этой работой.

— В центре кто организовал эту работу, на местах кто поддерживал, вовремя землю выделял, средства какие-то обеспечивал, решал проблемы, связанные с жильем, с обеспечением, другими вопросами социального характера. Все это чрезвычайно важно, — передает слова главы государства официальный сайт Кремля.