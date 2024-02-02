Умерла жена Эдуарда Хиля

В Санкт-Петербурге умерла вдова народного артиста России Эдуарда Хиля, балерина Зоя Хиль. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что женщина умерла еще 27 января, в возрасте 92 лет. Причина смерти Зои Хиль не называется. Прощание с ней состоится 4 февраля в храме Смоленской иконы Божьей Матери, в 13:30.

Зоя Хиль окончила училище имени Римского-Корсакова по классу фортепиано, а также академию балета имени Вагановой. Свою балетную карьеру она начала в Оперной студии Ленинградской консерватории, однако ушла со сцены после знакомства с будущим мужем Эдуардом Хилем.