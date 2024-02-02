С актера «Улиц разбитых фонарей» могут взыскать 15 млн рублей

Актеры и руководители петербургского театра «За Черной речкой» Анатолий Журавин и Сергей Гвоздев стали участниками разбирательства в арбитражном суде. Конкурсный управляющий требует взыскать с актеров 15 миллионов рублей из-за невыплаченной аренды. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Отмечается, что театр с 2019 года находится в предбанкротном состоянии. Некоторое время назад конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд — он требует привлечь Журавина и Гвоздева к субсидиарной ответственности, так как руководители театра не заложили в финансовые планы расходы для погашения долгов. Всего управляющий хочет получить 15 миллионов рублей арендной платы.

Помимо этого, истец также хочет оспорить часть сделок театра — например, выплату 1 миллиона рублей супруге Журавина за участие в спектаклях. По словам управляющего, женщина получала в театре оклад в 20 тысяч рублей за должность администратора, а гонорар за роли ей выплачивался через ИП. Сам Журавин никак не прокомментировал эту информацию.